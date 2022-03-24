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На Московской бирже после месячного перерыва частично возобновились торги

Фото: торги на Московской бирже возобновились 24 марта (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

После месячного перерыва на Московской бирже 28 марта возобновились торги акциями. В условиях фактического запрета на валютные операции и отсутствия иностранных продавцов рублевый индекс Мосбиржи вырос на 9%, долларовый индекс РТС не рассчитывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

В последний раз торги проводились 25 февраля, а за день до этого фондовый рынок российских акций обвалился.

После этого, с 28 февраля центробанк РФ постановил не возобновлять торги на фондовом рынке, причем торги на валютном и денежном рынках продолжались. Однако в условиях жестких ограничений на валютные операции курс на бирже значительно отличался от курса на западных площадках и от курса на черном рынке. Если биржевой курс колеблется около 100 рублей, то на черном рынке он составляет более 130 рублей за доллар.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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