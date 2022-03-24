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На Московській біржі після місячної перерви частково поновилися торги

Фото: торги на Московській біржі поновилися 24 березня (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Після місячної перерви на Московській біржі 24 березня поновилися торги акціями. В умовах фактичної заборони на валютні операції і відсутності іноземних продавців рублевий індекс Мосбіржі виріс на 9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Востаннє торги проводилися 25 лютого, а за день до цього фондовий ринок російських акцій обвалився.

Після цього, з 28 лютого центробанк РФ постановив не відновлювати торги на фондовому ринку, причому торги на валютному і грошовому ринках тривали. Однак в умовах жорстких обмежень на валютні операції курс на біржі значно відрізнявся від курсу на західних майданчиках і від курсу на чорному ринку. Якщо Біржовий курс коливається близько 100 рублів, то на чорному ринку він становить понад 130 рублів за долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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