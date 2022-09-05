Московская биржа приостановила торги валютой
Московская биржа 5 сентября приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Причиной сбоя стала "ошибка в конфигурации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте биржи.
"В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В то же время, на бирже сообщили "РБК Инвестициям", что "в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения".
Напомним, после начала российского вторжения в Украину торги акциями на Московской бирже были прерваны на целый месяц.
Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой. Курс Московской биржи берется для расчета официального курса российского рубля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.