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Московская биржа приостановила торги валютой

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Москва, Понедельник 05 сентября 2022 11:28
Московская биржа приостановила торги валютой Фото: Московская биржа приостановила торги с долларом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Московская биржа 5 сентября приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Причиной сбоя стала "ошибка в конфигурации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте биржи.

"В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В то же время, на бирже сообщили "РБК Инвестициям", что "в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения".

Напомним, после начала российского вторжения в Украину торги акциями на Московской бирже были прерваны на целый месяц.

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой. Курс Московской биржи берется для расчета официального курса российского рубля.

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