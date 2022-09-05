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Московська біржа призупинила торги валютою

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Москва, Понеділок 05 вересня 2022 11:28
Московська біржа призупинила торги валютою Фото: Московська біржа призупинила торги з доларом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Московська біржа 5 вересня призупинила торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів. Причиною збою стала "помилка в конфігурації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті біржі.

"О 10:50 мск торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів будуть припинені. Причини уточнюються. Про час відновлення торгів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Водночас на біржі повідомили "РБК інвестиціям", що "у зв'язку з виявленою помилкою в конфігурації торгової системи валютного ринку, біржа прийняла рішення про тимчасове призупинення торгів до її усунення".

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україну торги акціями на Московській біржі були перервані на цілий місяць.

Московська біржа-найбільший російський біржовий холдинг. Є організатором торгів акціями, облігаціями, похідними інструментами, валютою. Курс Московської біржі береться для розрахунку офіційного курсу російського рубля.

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