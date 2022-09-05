Московська біржа призупинила торги валютою

Московська біржа 5 вересня призупинила торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів. Причиною збою стала "помилка в конфігурації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті біржі .

"О 10:50 мск торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів будуть припинені. Причини уточнюються. Про час відновлення торгів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Водночас на біржі повідомили "РБК інвестиціям", що "у зв'язку з виявленою помилкою в конфігурації торгової системи валютного ринку, біржа прийняла рішення про тимчасове призупинення торгів до її усунення".

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україну торги акціями на Московській біржі були перервані на цілий місяць.