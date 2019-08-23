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Москалькова рассказала о "большой и серьезной работе" в Киеве

Новости » Политика    23.08.2019 - 21:42
Москалькова рассказала о "большой и серьезной работе" в Киеве
Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными между Украиной и РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала свой приезд в Киев, заявив о проводимой "большой работе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения", - сказала омбудсмен.

Напомним, сегодня стало известно, что Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми.

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Недавно в росСМИ появилась информаци о том, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

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Новости Украины Татьяна Москалькова
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