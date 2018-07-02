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Москалькова получит доступ к заключенным в Украине только на зеркальных условиях, - Денисова

НовостиПолитика    02.07.2018 - 12:31
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Денисова сообщила, что будет разработана дорожная карта по допуску к украинским политзаключенных в РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сможет посетить граждан Российской Федерации в Украине только на основе зеркальности. Об этом во время согласительного совета парламента в понедельник заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы предлагаем и будем подчеркивать, что допуск Москальковой к гражданам РФ будет на основе зеркальности, синхронности и взаимности", - заявила Денисова.

По ее словам, будет разработана дорожная карта по допуску к украинским политзаключенным в РФ.

"Я продолжаю работу по созданию дорожной карты. Вы знаете, что они говорили о каких-то меморандумах и каких-то графиках, мол, с августа, а возможно, с сентября начнем посещать наших граждан. У нас голодают четыре. Поэтому мы постараемся сделать это срочно, чтобы все же ко всем допустили, как и обещал президент РФ", - добавила она.

Денисова отметила, что именно РФ нарушила договоренности о посещении политзаключенных.

"Вынуждена констатировать, что договоренности были нарушены именно Российской Федерацией. Ни к одному нашему парню не пустили. Были приняты и решения судов. Например, местного московского суда. Они не пропустили и затем изменили свое решение. Была согласована моя поездка к Карплюку, меня не пустили. Вы знаете, что я два раза была под воротами, где содержится Олег Сенцов. Но они только придумывали причины меня не пустить", - рассказала Денисова.

Напомним, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина будет проверять гражданство лиц, которых просит посетить российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Теги публикации: Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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