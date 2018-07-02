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Москалькова отримає доступ до ув'язнених в Україні тільки на дзеркальних умовах, - Денісова

НовиниПолітика    02.07.2018 - 12:31
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Денісова поінформувала, що буде розроблена дорожня карта щодо допуску до українських політв’язнів у РФ

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова зможе відвідати громадян Російської Федерації в Україні лише на основі дзеркальності. Про це під час погоджувальної ради парламенту у понеділок заявила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми пропонуємо і будемо наголошувати, що допуск Москалькової до громадян РФ буде на основі дзеркальності, синхронності та взаємності", - заявила Денісова.

За її словами, буде розроблена дорожня карта щодо допуску до українських політв’язнів у РФ.

"Я продовжую роботу щодо створення дорожньої карти. Ви знаєте, що вони говорили про якісь меморандуми та якісь графіки, мовляв, з серпня, а можливо, з вересня почнемо відвідувати наших громадян. У нас голодують чотири. Тому ми будемо намагатись зробити це терміново, щоб все ж таки до всіх допустили, як і обіцяв президент РФ", - додала вона.

Денісова наголосила, що саме РФ порушила домовленості про відвідування політв’язнів.

"Змушена констатувати, що домовленості були порушені саме Російською Федерацією. До жодного нашого хлопця не пустили. Були прийняті і рішення судів. Наприклад, місцевого московського суду. Вони не пропустили та потім змінили своє рішення. Була узгоджена моя поїздка до Карплюка, мене не пустили. Ви знаєте, що я два рази була під воротами, де утримується Олег Сенцов. Але вони лише вигадували причини мене не пустити", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна перевірятиме громадянство осіб, яких просить відвідати російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

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Теги публікації: Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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