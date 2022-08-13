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Шахраї "продавали" за 220 000 доларів топ-посаду в Нацполіції. Їх судитимуть

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Київська область, Субота 13 серпня 2022 12:30
Шахраї "продавали" за 220 000 доларів топ-посаду в Нацполіції. Їх судитимуть Фото: у Київській області шахраї "продавали" за 220 000 доларів топ-посаду в Нацполіції (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Двоє осіб у Київській області "торгували" топ-посадою в Нацполіції за 220 тисяч доларів. Вони постануть перед судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило розслідування, двоє осіб за 220 тисяч доларів пообіцяли громадянину "вирішити питання" щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.

За даними відомства, один з них представлявся особою, яка найближчим часом буде "призначена" на посаду міністра внутрішніх справ і зможе "вирішувати" будь-які кадрові питання.

Правоохоронці затримали їх при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 доларів.

Справу відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом глави МВС. Він запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника у силовій структурі за 60 тисяч доларів.

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