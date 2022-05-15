Мошенники активизировались: выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники выманивают данные платежных карт под видом помощи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной Рады.
В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж.
Как результат - данные платежной карты будут скомпрометированы.
Поэтому Госспецсвязи предостерегает:
Напомним, в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал "Украина 24" и использовали тему "денежной помощи от стран ЕС".
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