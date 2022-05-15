Шахраї активізувалися: виманюють дані платіжних карток під виглядом допомоги ООН

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники виманюють дані платіжних карток під виглядом допомоги ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Верховної ради.
У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.
Як результат - дані платіжної картки буде скомпрометовано.
Тож Держспецзв’язку застерігає:
Нагадаємо, у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".
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