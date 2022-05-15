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Шахраї активізувалися: виманюють дані платіжних карток під виглядом допомоги ООН

Фото: шахраї крадуть дані платіжних карток (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники виманюють дані платіжних карток під виглядом допомоги ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Верховної ради.

У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

Як результат - дані платіжної картки буде скомпрометовано.

Тож Держспецзв’язку застерігає:

  • Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).
  • Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.
  • Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни.

Нагадаємо, у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".

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