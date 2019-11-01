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Мошенник требовал взятку, выдавая себя за "друга" Зеленского, - ГПУ

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 13:57
Мошенник требовал взятку, выдавая себя за "друга" Зеленского, - ГПУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

ГПУ объявила о подозрении лицу

Лицо, выдавая себя за друга президента Владимира Зеленского, пыталось завладеть более 50 тысячами долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Для назначения потерпевшего на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования, он требовал передать якобы "кураторам" денежные средства двумя траншами - 28 тыс грн и 50 тыс долларов.

"Он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, руководителя Офиса президента Украины, первого заместителя руководителя Офиса президента Украины, вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации и, создавая впечатление о влиянии на политическую ситуацию, в том числе, на решение кадровых вопросов относительно назначения на руководящие должности в органы власти, вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах ", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов. Ему вручили подозрение.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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