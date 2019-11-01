ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шахрай вимагав хабар, видаючи себе за "друга" Зеленського, - ГПУ

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 13:57
Шахрай вимагав хабар, видаючи себе за "друга" Зеленського, - ГПУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

ГПУ оголосила особі підозру

Особа, видаючи себе за друга президента Володимира Зеленського, намагалася заволодіти понад 50 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Для призначення потерпілого на керівну посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти, він вимагав передати нібито "кураторам" грошові кошти двома траншами - 28 тис грн та 50 тис доларів.

"Він, видаючи себе за близького товариша вищих посадових осіб держави, а саме: президента України, голови Верховної ради України, керівника Офісу президента України, першого заступника Керівника Офісу президента України, віце-прем’єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації та, створюючи враження про вплив на політичну ситуацію, у тому числі, на вирішення кадрових питань щодо призначення на керівні посади в органи влади, вводив потерпілих в оману та намагався заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали 31 жовтня після одержання другої частини грошових коштів у розмірі 50 тис доларів. Йому вручили підозру.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом того, що 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

Разумков дав доручення комітету по закону Зеленського про допоміжні органи ВР На підпис Зеленському передали його судову реформу
Новини України КиївВолодимир Зеленськийвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся