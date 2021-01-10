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Мощные снегопады в Испании: число жертв возросло

Автор: Даша Харченко

Жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных циклоном "Филомена", уже стало четыре человека. Ранее было известно о двух погибших.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa

Среди погибших - один бездомный, который замерз в одном из парков в Мадриде. Также в Мадриде из-под снежных завалов достали тело 54-летнего мужчины. Двое других погибших - мужчина и женщина, которые были в авто, когда река вышла из берегов близ Малаги на юге Испании.

В стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог, в 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.

Ранее стало известно, что мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид. В результате непогоды в городе погибли два человека. Было запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид. В целом на севере Испании был зафиксирован рекордный температурный минимум.

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