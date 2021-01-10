Потужні снігопади в Іспанії: кількість жертв зросла

Жертвами потужних снігопадів в Іспанії, спричинених циклоном "Філомена", вже стало чотири особи. Раніше було відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa

Серед загиблих - один безхатченко, який замерз в одному з парків в Мадриді. Також в Мадриді з-під сніжних завалів дістали тіло 54-річного чоловіка. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які були в авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

В країні лишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг, у 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Раніше стало відомо, що потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини. Було заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид. Загалом на півночі Іспанії було зафіксовано рекордний температурний мінімум.