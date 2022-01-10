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Мощное землетрясение сотрясло Китай: часть Великой стены рухнула, пострадали люди

Новина українською →
Китай, Понедельник 10 января 2022 01:01
Мощное землетрясение сотрясло Китай: часть Великой стены рухнула, пострадали люди Фото: землетрясение повредило часть Великой Китайской стены (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. В результате его часть Великой Китайской стены была разрушена, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global times.

Землетрясение произошло в субботу в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Несмотря на то, что оно произошло в малонаселенном районе, толчки ощутили несколько крупных городов.

Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы. Восемь человек уже выписаны из больницы, а один до сих пор находится под наблюдением врачей.

Уже в воскресение чиновники обнаружили, что землетрясение разрушило два метра Великой Китайской в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Власти организовали осмотр местных культурных реликвий после случившегося и обнаружили место обрушения. Сейчас на месте установили ​​первичную защиту, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Глава сейсмического агентства Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра землетрясения. Люди в этом районе часто сталкиваются с подземными толчками. Власти модернизировали их дома, чтобы они были более стойкими. Это позволило избежать больших жертв во время землетрясения.

Напомним, что сильное землетрясение произошло в Тайване. Его ощутили жители трех стран.

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