Потужний землетрус струсонув Китай: частина Великої стіни пошкоджено, постраждали люди

В Китай стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті його частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global times .

Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 кілометрів. Попри те, що воно сталося в малонаселеному районі, поштовхи відчули кілька великих міст.

Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев'ять осіб отримали травми. Вісім осіб вже виписані з лікарні, а один досі перебуває під наглядом лікарів.

Вже в неділю чиновники виявили, що землетрус зруйнував д ва метри Великої Китайської в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Влада організувала огляд місцевих культурних реліквій після того, що сталося і виявила місце обвалення. Наразі на місці встановили ​​первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 кілометрів від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами. Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.