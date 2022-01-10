ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потужний землетрус струсонув Китай: частина Великої стіни пошкоджено, постраждали люди

Новость на русском →
Китай, Понеділок 10 січня 2022 01:01
Потужний землетрус струсонув Китай: частина Великої стіни пошкоджено, постраждали люди Фото: землетрус пошкодив частину Великої Китайської стіни (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

В Китай стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті його частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global times.

Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 кілометрів. Попри те, що воно сталося в малонаселеному районі, поштовхи відчули кілька великих міст.

Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев'ять осіб отримали травми. Вісім осіб вже виписані з лікарні, а один досі перебуває під наглядом лікарів.

Вже в неділю чиновники виявили, що землетрус зруйнував два метри Великої Китайської в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Влада організувала огляд місцевих культурних реліквій після того, що сталося і виявила місце обвалення. Наразі на місці встановили ​​первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 кілометрів від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами. Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.

Нагадаємо, що сильний землетрус стався в Тайвані. Його відчули жителі трьох країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані