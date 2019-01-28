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Мощная оттепель: украинцев предупредили о "бонусах" от потепления

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 21:35
Мощная оттепель: украинцев предупредили о "бонусах" от потепления
Фото: Оттепель (РБК-Украина)

Народный синоптик Наталка Диденко рекомендует быть осторожными из-за сосулек

В Украине во вторник, 29 января, в большинстве областей ожидается значительное потепление и оттепель. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Завтра температура воздуха в южных регионах составит около +4... +9 градусов, в Крыму прогнозируется до +12 градусов. В среднем по стране столбики термометров покажут 0... +4 градуса.

В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет чуть холоднее - от -3 до 0 градусв.

Мощная оттепель: украинцев предупредили о &quot;бонусах&quot; от потепления

Иллюстративное фото (instagram.com)

Жителей центральных и северных областей ожидает дождь и мокрый снег.

В Киеве 29 января пройдут осадки, температура воздуха составит +3 градуса.

"На дорогах и тротуарах будет невесть что", - отмечает Диденко.

Мощная оттепель: украинцев предупредили о &quot;бонусах&quot; от потепления

Фото: facebook.com/tala.didenko

Также синоптик подчеркнула, что потепление продлится до конца января и "захватит" начало февраля.

Она предупреждает украинцев о лужах от растаявшего снега и призвала быть осторожными из-за сосулек под крышами домов.

"Не успели мы нафоткать белые сугробы, как уже надо готовиться фоткать прозрачные и страшные сосульки на крышах. Потому что к нам идет мощная оттепель!", - отметила Диденко.

Мощная оттепель: украинцев предупредили о &quot;бонусах&quot; от потепления

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач опроверг все предыдущие прогнозы погоды на февраль и сообщил, что последний месяц зимы будет не очень холодным

Также мы писали о том, что известный народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на первый месяц весны в Украине - по его словам, март обещает быть очень холодным.

Добавим также, что Styler собрал фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.

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Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Наталка Диденкопотеплениенародный синоптик
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