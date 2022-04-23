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Морские пехотинцы готовятся к новым боям с российскими захватчиками

Новина українською →
Украина, Суббота 23 апреля 2022 18:51
Морские пехотинцы готовятся к новым боям с российскими захватчиками Фото: морские пехотинцы готовятся к новым боям с российскими захватчиками (Униан)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские морские пехотинцы тренируются перед новыми боями с русскими захватчиками в южных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

На юге Украины продолжается интенсивная подготовка подразделений морской пехоты, которые проходят процесс восстановления боеспособности и дальнейшего слаживания для выполнения задач по назначению.

В частности, морпехи тренируются осуществлять рейдовые и антидиверсионные действия в составе подразделений. При этом большинство личного состава, с которым проводили занятия, уже имеют за плечами значительный боевой опыт - воины принимали участие в боевых действиях, в частности, и на южном направлении во время широкомасштабного вторжения российских захватчиков, поэтому знают, как действовать в различных ситуациях боевого применения.

Как рассказал один из инструкторов, штаб-старшина Роман, на первом этапе морские пехотинцы отработали выдвижение в район назначения, захват блокпоста, порядок действий при попадании в засаду. На втором-выполнили задачу по ведению наступательных действий, окружению и уничтожению противника штатным вооружением.

И первый, и второй этапы подготовки прошли почти без замечаний - пехотинцы начали обходить условного противника с флангов, а затем при поддержке пулеметчиков и расчеты гранатометчиков успешно уничтожили определенные цели.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты пытаются вести оборонительные действия на временно занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей, а также осуществляют подготовку, вероятно, до выхода на административные границы Херсонской области.

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