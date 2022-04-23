Морські піхотинці готуються до нових боїв із російськими загарбниками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України .

На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти, які проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням.

Зокрема, морпіхи тренуються здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. При цьому більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід - воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування.

Як розповів один з інструкторів, штаб-старшина Роман, на першому етапі морські піхотинці відпрацювали висування в район призначення, захоплення блокпоста, порядок дій у разі потраплянні в засідку. На другому - виконали завдання з ведення наступальних дій, оточення та знищення противника штатним озброєнням.

І перший, і другий етапи підготовки пройшли майже без зауважень - піхотинці почали обходити умовного противника з флангів, а потім за підтримки кулеметників та розрахунків гранатометників успішно знищили визначені цілі.