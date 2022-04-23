ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Морські піхотинці готуються до нових боїв із російськими загарбниками

Новость на русском →
Україна, Субота 23 квітня 2022 18:51
Морські піхотинці готуються до нових боїв із російськими загарбниками Фото: морські піхотинці готуються до нових боїв із російськими загарбниками (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські морські піхотинці тренуються перед новими боями із російськими загарбниками у південних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти, які проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням.

Зокрема, морпіхи тренуються здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. При цьому більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід - воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування.

Як розповів один з інструкторів, штаб-старшина Роман, на першому етапі морські піхотинці відпрацювали висування в район призначення, захоплення блокпоста, порядок дій у разі потраплянні в засідку. На другому - виконали завдання з ведення наступальних дій, оточення та знищення противника штатним озброєнням.

І перший, і другий етапи підготовки пройшли майже без зауважень - піхотинці почали обходити умовного противника з флангів, а потім за підтримки кулеметників та розрахунків гранатометників успішно знищили визначені цілі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти намагаються вести оборонні дії на тимчасово зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей, а також здійснюють підготовку, імовірно, до виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає