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Морські сили знищили російські склади з боєприпасами поблизу Маріуполя

Ілюстративне фото: морські сили знищили російські склади з боєприпасами поблизу Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по складах боєприпасів росіян. Вони були розташовані поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

"За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Військово-Морські Сили Збройних Сил України співпрацювали з підрозділами інших складових Сил оборони. Вони продовжують знищувати ворога.

Що передувало

Минулого тижня у ЗМІ поширилась інформація про те, що під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Як заявляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.

Вибухи у Маріуполі

Росіяни окупували місто Маріуполь у лютому 2022 року. Тоді росіяни застосували тактику бомбардування та голоду. З початку окупації Маріуполь став військовою базою для росіян.

Однак періодично ЗСУ завдають ударів по місцях перебування російських військових у Маріуполі.Зокрема, 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи.

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ВМСМаріуполь