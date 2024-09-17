Морські сили знищили російські склади з боєприпасами поблизу Маріуполя

"За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Військово-Морські Сили Збройних Сил України співпрацювали з підрозділами інших складових Сил оборони. Вони продовжують знищувати ворога.

Що передувало

Минулого тижня у ЗМІ поширилась інформація про те, що під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Як заявляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.