Морські сили знищили 4 Shahed на півдні України

"У ніч з 19 на 20 травня в Миколаївській області під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе Shahed-136, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 20 травня, Російська Федерація в черговий раз запустила по території України безпілотники. Дронова атака тривала майже всю ніч і Shahed долетіли аж до Львівської області. Там двічі за ніч працювали сили ППО.

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