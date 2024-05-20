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Морские силы уничтожили 4 Shahed на юге Украины

Фото: Shahed (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник, 20 мая, уничтожили на юге страны четыре беспилотника "Shahed".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой

"В ночь с 19 на 20 мая в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе Shahed-136, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 мая, Российская Федерация в очередной раз запустила по территории Украины беспилотников. Дроновая атака продолжалась почти всю ночь и Shahed долетели до Львовской области. Там дважды за ночь работали силы ПВО.

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