Морські сили показали відео знищенні міни на пляжі в Одеській області

Українські моряки в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.
"Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву", - сказано у повідомленні.
Варто нагадати, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. Однак у випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби.
"В регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя" - нагадали в Морських силах.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 25% території країни було заміновано. Наразі в Україні працюють над програмами щодо розмінування.
Так, було створено Корпус демінерів який працює на деокупованих територіях
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