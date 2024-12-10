Морські сили показали, як за допомогою дронів вистежують піхоту та відбивають штурми росіян

Як розповіли у відомстві, кожен крок російського окупанта на українській землі завершується однаково - вони залишаються тут назавжди.

"Цього разу ворожа піхота сподівалася залишитися непоміченою, але наші оператори дронів вчасно виявили спробу їхньої висадки. І тут відповідь від нас лише одна: знищення", - підписано відео.

Зокрема, по ворогу було відпрацьовано за допомогою британських бронемашин Mastiff.



"Дякуємо партнерам, які розуміють важливість своєчасної та ефективної підтримки. Британські ББМ Mastiff у руках наших воїнів стають ефективними інструментами боротьби проти окупантів, підсилюють бійців та зберігають життя," - написали у ВМС.

Mastiff - це британська броньована патрульна машина, розроблена на базі Cougar 6x6. Її основна мета - забезпечення захисту екіпажу під час патрулювання, транспортування військ або виконання інженерних завдань. Завдяки потужній броні, Mastiff забезпечує високий рівень захисту від мін, саморобних вибухових пристроїв, куль і артилерійських уламків. Машина оснащена сучасними системами зв’язку та може бути обладнана різноманітним озброєнням, зокрема кулеметами або автоматичними гранатометами.

Mastiff активно використовується в місіях НАТО та ООН у зонах бойових дій, де важливі захищеність і мобільність. Україна отримала ці машини від Великої Британії як частину військової допомоги. Завдяки високій надійності та універсальності, Mastiff став важливим елементом підтримки для українських військових, особливо під час виконання завдань у зонах підвищеної небезпеки.