Морські сили показали, як за допомогою дронів вистежують піхоту та відбивають штурми росіян
Українські військові продовжують боронити території та знищувати російських окупантів. Цього разу росіяни були вистежені за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Як розповіли у відомстві, кожен крок російського окупанта на українській землі завершується однаково - вони залишаються тут назавжди.
"Цього разу ворожа піхота сподівалася залишитися непоміченою, але наші оператори дронів вчасно виявили спробу їхньої висадки. І тут відповідь від нас лише одна: знищення", - підписано відео.
Зокрема, по ворогу було відпрацьовано за допомогою британських бронемашин Mastiff.
"Дякуємо партнерам, які розуміють важливість своєчасної та ефективної підтримки. Британські ББМ Mastiff у руках наших воїнів стають ефективними інструментами боротьби проти окупантів, підсилюють бійців та зберігають життя," - написали у ВМС.
Mastiff - це британська броньована патрульна машина, розроблена на базі Cougar 6x6. Її основна мета - забезпечення захисту екіпажу під час патрулювання, транспортування військ або виконання інженерних завдань. Завдяки потужній броні, Mastiff забезпечує високий рівень захисту від мін, саморобних вибухових пристроїв, куль і артилерійських уламків. Машина оснащена сучасними системами зв’язку та може бути обладнана різноманітним озброєнням, зокрема кулеметами або автоматичними гранатометами.
Mastiff активно використовується в місіях НАТО та ООН у зонах бойових дій, де важливі захищеність і мобільність. Україна отримала ці машини від Великої Британії як частину військової допомоги. Завдяки високій надійності та універсальності, Mastiff став важливим елементом підтримки для українських військових, особливо під час виконання завдань у зонах підвищеної небезпеки.
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