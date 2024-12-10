Морские силы показали, как с помощью дронов выслеживают пехоту и отбивают штурмы россиян

Украинские военные продолжают защищать территории и уничтожать российских оккупантов. На этот раз россияне были выслежены с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как рассказали в ведомстве, каждый шаг российского оккупанта на украинской земле завершается одинаково - они остаются здесь навсегда.

"На этот раз вражеская пехота надеялась остаться незамеченной, но наши операторы дронов вовремя обнаружили попытку их высадки.И здесь ответ от нас только один: уничтожение", - подписано видео.

В частности, по врагу было отработано с помощью британских бронемашин Mastiff

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"Спасибо партнерам, которые понимают важность своевременной и эффективной поддержки. Британские ББМ Mastiff в руках наших воинов становятся эффективными инструментами борьбы против оккупантов, усиливают бойцов и сохраняют жизнь" - написали в ВМС.

Mastiff - это британская бронированная патрульная машина, разработанная на базе Cougar 6x6. Ее основная цель - обеспечение защиты экипажа во время патрулирования, транспортировки войск или выполнения инженерных задач. Благодаря мощной броне, Mastiff обеспечивает высокий уровень защиты от мин, самодельных взрывных устройств, пуль и артиллерийских осколков. Машина оснащена современными системами связи и может быть оборудована разнообразным вооружением, в том числе пулеметами или автоматическими гранатометами.

Mastiff активно используется в миссиях НАТО и ООН в зонах боевых действий, где важны защищенность и мобильность. Украина получила эти машины от Великобритании как часть военной помощи. Благодаря высокой надежности и универсальности, Mastiff стал важным элементом поддержки для украинских военных, особенно во время выполнения задач в зонах повышенной опасности.