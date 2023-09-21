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Морські піхотинці знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б" (відео)

Україна, Четвер 21 вересня 2023 15:38
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Морські піхотинці знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили на полі бою замасковану гармату "Гіацинт-Б" і знищили її. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавського.

За його словами, це результат роботи артилеристів морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Вони виявили та знищили замасковану ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б".

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

Видання "Важливі історії" пише, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

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