Морські дрони завдали ударів по цілях РФ в Криму. ВМС України показали відео

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. За ці роки окупанти облаштували на півострові велику кількість військових об'єктів, що забезпечують постачання російського угруповання, яке бере участь, зокрема, у масштабному вторгненні в Україну.

Сили оборони України постійно завдають ударів по російських цілях у Криму. Буквально 6 грудня повідомлялося, що в Керчі лунали постріли. Місцеві жителі писали про атаку морських дронів.

Зокрема, пізніше з'ясувалося, що в Керченській протоці українські морські дрони влаштували прорив. Окупанти навіть перекривали Кримський міст.

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