Морские дроны нанесли удары по целям РФ в Крыму. ВМС Украины показали видео

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. За эти годы оккупанты обустроили на полуострове большое количество военных объектов, обеспечивающих снабжение российской дгруппировки, участвующей, в частности, в масштабном вторжении в Украину.

Силы обороны Украины постоянно наносят удары по российским целям в Крыму. Буквально 6 декабря сообщалось, что в Керчи раздавались выстрелы. Местные жители писали об атаке морских дронов.

В частности, позже выяснилось, что в Керченском проливе украинские морские дроны устроили прорыв. Оккупанты даже перекрывали Крымский мост.

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