ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Морські дрони будуть домінувати над звичайними кораблями, - Буданов

Україна, Субота 25 травня 2024 11:25
UA EN RU
Морські дрони будуть домінувати над звичайними кораблями, - Буданов Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Морські дрони Magura V5 незабаром будуть домінувати над звичайними кораблями. БПЛА модернізуються вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються. Йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також - нанесення ударів по узбережжях.

"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це - точно шлях розвитку", - сказав він.

Буданов додав, що Magura V5 дають реальний результат.

"Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ - це максимально пристойний показник", - зазначив голова ГУР.

Операції України за участю Magura V5

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

Як повідомлялося, українські морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Фахівці продовжують удосконалювати безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна в Україні
NEWS
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію