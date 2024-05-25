Морські дрони будуть домінувати над звичайними кораблями, - Буданов

Морські дрони Magura V5 незабаром будуть домінувати над звичайними кораблями. БПЛА модернізуються вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються. Йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також - нанесення ударів по узбережжях.

"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це - точно шлях розвитку", - сказав він.

Буданов додав, що Magura V5 дають реальний результат.

"Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ - це максимально пристойний показник", - зазначив голова ГУР.

Операції України за участю Magura V5

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

Як повідомлялося, українські морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Фахівці продовжують удосконалювати безпілотники.