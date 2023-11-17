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Морська міна пошкодила зерновоз поблизу українського порту, - Reuters

Ілюстративне фото: морська міна пошкодила зерновоз поблизу українського порту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Судно Georgia S з пшеницею на борту натрапило на морську міну поблизу українського морського порту. Воно зазнало незначних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназване джерело в українському уряді розповіло виданню, що балкер під прапором Ліберії натрапив на міну після того, як вийшов з українського порту "Південний".

При цьому, за інформацією MarineTraffic, у п'ятницю судно востаннє прямувало до румунського порту Констанца.

Грецька компанія Seagate Navigation, яка є власником судна, не одразу відповіла на прохання журналістів про коментар.

Атаки росіян на судна

Нагадаємо, через дії російських окупантів цивільні судна, які експортують різні товари з України, вже неодноразово зазнавали пошкоджень.

Зокрема, ще минулого місяця стало відомо, що біля турецького судна у Чорному морі пролунав вибух.

Також нещодавно окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

 

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