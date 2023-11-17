Морська міна пошкодила зерновоз поблизу українського порту, - Reuters

Судно Georgia S з пшеницею на борту натрапило на морську міну поблизу українського морського порту. Воно зазнало незначних ушкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназване джерело в українському уряді розповіло виданню, що балкер під прапором Ліберії натрапив на міну після того, як вийшов з українського порту "Південний".
При цьому, за інформацією MarineTraffic, у п'ятницю судно востаннє прямувало до румунського порту Констанца.
Грецька компанія Seagate Navigation, яка є власником судна, не одразу відповіла на прохання журналістів про коментар.
Нагадаємо, через дії російських окупантів цивільні судна, які експортують різні товари з України, вже неодноразово зазнавали пошкоджень.
Зокрема, ще минулого місяця стало відомо, що біля турецького судна у Чорному морі пролунав вибух.
Також нещодавно окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
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