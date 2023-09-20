"Моршинська" закликала главу АРМА до діалогу з непідсанкційними акціонерами компанії

Компанія закликала її до діалогу з непідсанкційними акціонерами. У документі зазначається, що саме з призначенням Думи в українського бізнесу з’явилася надія на припинення свавілля попередніх керівників АРМА, які зробили можливими рейдерські захоплення під прикриттям санкційної політики держави.

У IDS Ukraine нагадали також, що 100% корпоративних прав компанії минулого року було протизаконно арештовано, а потім попереднє керівництво АРМА провело конкурс з вибору управителя "з низкою кричущих процесуальних порушень, визнавши переможцем прямого меншого конкурента ТОВ "Карпатські мінеральні води" (ТМ "Карпатська джерельна").

"Вашими руками зараз намагаються віддати «Моршинську» рейдерам, які за безцінь зроблять на ній собі бізнес, позбавивши державу таких необхідних під час війни бюджетних надходжень", - підкреслює IDS Ukraine у зверненні до Думи.

Зазначається також, що подальші системні порушення прав непідсанкційних акціонерів компанії неминуче призведуть до фінансових втрат для державного бюджету та репутаційних втрат української влади в очах міжнародних партнерів, а всі причетні до них посадові особи нестимуть персональну відповідальність.

Виробник "Моршинської" звертає особливу увагу голови АРМА на те, що законопроект № 6233 не вирішує питання юридично бездоганної конфіскації активів підсанкційних осіб у компаніях з такою структурою власності, як IDS Ukraine.

"Головним джерелом ризику, який загрожує державним інтересам, є не вимога законодавства узгоджувати дії щодо активів з підсанкційними акціонерами, а порушення прав непідсанкційних акціонерів. Фрідман опосередковано має стосунок лише до 18,23 % корпоративних прав IDS Ukraine. Тоді як 50,01 % корпоративних прав нашої компанії належать акціонерам, щодо яких не застосовано жодних санкцій. Зокрема, це уряд Грузії, британські й українські громадяни… З початку війни всі підсанкційні особи повністю усунені від управління компанією, нею керує команда українських топменеджерів, які працюють тут по 20 років – набагато довше, ніж М. Фрідман з партнерами є її акціонерами. Українську Раду директорів очолює Всеволод Білас, який свого часу започаткував виробництво "Моршинської" і є акціонером IDS Ukraine", - йдеться у листі

Натомість у відкритому листі IDS Ukraine запропоновано можливий формат усунення порушень прав непідсанкційних акціонерів шляхом внесення законодавчих змін.

"Ми вже тривалий час обговорюємо у спільноті Європейської бізнес-асоціації альтернативний варіант законодавчих змін, який передбачає надання непідсанкційним акціонерам пріоритетного права бути управителями арештованих і переданих до АРМА активів підсанкційних осіб. Йдеться про внесення змін до закону України "Про АРМА" (корегування ст. 21 чи доповнення ст. 21-1), згідно з якими до початку конкурсного відбору управителя держава повинна запропонувати співвласникам відповідних активів взяти їх в управління. Потім за наявності охочих передати їм актив в управління. Бо і держава, і акціонери зацікавлені у стабільній роботі бізнесу та максимізації його ринкової вартості, тобто наші інтереси повністю співпадають", - зауважили в IDS Ukraine.

Компанія закликала очільницю АРМА розглянути можливість застосування такого підходу до IDS Ukraine - це може бути пілотний проєкт для його апробації. Першим кроком до цього має стати скасування проведеного з кричущими порушеннями конкурсу з відбору управителя активів компанії.