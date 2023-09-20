"Моршинская" призвала главу АРМА к диалогу с неподсанкционными акционерами компании

Компания призвала ее к диалогу с неподсанкционными акционерами. В документе отмечается, что именно с назначением Думы у украинского бизнеса появилась надежда на прекращение произвола предыдущих руководителей АРМА, сделавших возможным рейдерские захваты под прикрытием санкционной политики государства.

В IDS Ukraine напомнили также, что 100% корпоративных прав компании в прошлом году были противозаконно арестованы, а затем предыдущее руководство АРМА провело конкурс по выбору управляющего "с рядом вопиющих процессуальных нарушений, признав победителем прямого меньшего конкурента ООО "Карпатские минеральные воды" (ТМ "Карпатская" родниковая").

"Вашими руками сейчас пытаются отдать "Моршинскую" рейдерам, которые за бесценок сделают на ней себе бизнес, лишив государство таких необходимых во время войны бюджетных поступлений", - подчеркивает IDS Ukraine в обращении к Думе.

Отмечается также, что дальнейшие системные нарушения прав неподсанкционных акционеров компании неизбежно приведут к финансовым потерям для государственного бюджета и репутационным потерям украинской власти в глазах международных партнеров, а все причастные к ним должностные лица будут нести персональную ответственность.

Производитель "Моршинской" обращает особое внимание главы АРМА на то, что законопроект №6233 не решает вопрос юридически безупречной конфискации активов подсанкционных лиц в компаниях с такой структурой собственности, как IDS Ukraine.

"Главным источником риска, угрожающего государственным интересам, является не требование законодательства согласовывать действия по активам с подсанкционными акционерами, а нарушение прав неподсанкционных акционеров. Фридман косвенно имеет отношение только к 18,23% корпоративных прав IDS Ukraine. Тогда как 50,01% корпоративных прав нашей компании принадлежат акционерам, в отношении которых не применены никакие санкции. В частности, это правительство Грузии, британские и украинские граждане… С начала войны все подсанкционные лица полностью отстранены от управления компанией, ею руководит команда украинских топ-менеджеров, работающих здесь по 20 лет – намного дольше, чем М. Фридман с партнерами являются ее акционерами. Украинский Совет директоров возглавляет Всеволод Билас, который в свое время начал производство "Моршинской" и является акционером IDS Ukraine", - говорится в письме

В открытом письме IDS Ukraine предложен возможный формат устранения нарушений прав неподсанкционных акционеров путем внесения законодательных изменений.

"Мы уже длительное время обсуждаем в сообществе Европейской бизнес-ассоциации альтернативный вариант законодательных изменений, предусматривающий предоставление неподсанкционным акционерам приоритетного права быть управителями арестованных и переданных в АРМА активов подсанкционных лиц. Речь идет о внесении изменений в закон Украины "Об АРМА" (корректировка). 21 или дополнение статьи 21-1), согласно которым до начала конкурсного отбора управляющего государство должно предложить совладельцам соответствующих активов взять их в управление, затем при наличии желающих передать им актив в управление, поскольку и государство, и акционеры заинтересованы в стабильной работе бизнеса и максимизации его рыночной стоимости, то есть наши интересы полностью совпадают", - отметили в IDS Ukraine.

Компания призвала руководитель АРМА рассмотреть возможность применения такого подхода к IDS Ukraine - это может быть пилотный проект для его апробации. Первым шагом к этому должна стать отмена проведенного с вопиющими нарушениями конкурса по отбору управляющего активов компании.