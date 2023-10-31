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Морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation

Вівторок 31 жовтня 2023 16:37 charity
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Морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation Фото: морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Морські піхотинці Збройних сил України отримали п’ять надувних моторних човнів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині в складі батальйону розвідки морської піхоти та були використані в рятувальній операції по евакуації поранених бійців.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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