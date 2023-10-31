ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Морпехи ВСУ получили 5 моторных лодок при содействии Favbet Foundation

Вторник 31 октября 2023 16:37 charity
UA EN RU
Морпехи ВСУ получили 5 моторных лодок при содействии Favbet Foundation Фото: морпехи ВСУ получили 5 моторных лодок при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины получили пять надувных моторных лодок при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Плавсредства уже успешно отработали в Херсонской области в составе батальона разведки морской пехоты и были использованы в спасательной операции по эвакуации раненых бойцов.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ