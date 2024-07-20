Морпіхи знищили ЗРК росіян на окупованій частині Херсонської області (відео)

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують тримати оборону та стримувати наступальні дії ворога. Крім того, як зазначають у Генштабі, ЗСУ за минулу добу атакували гелікоптерний майданчик окупантів.

Крім того, як пишуть в Інституті вивчення війни, на фронті фіксується просування російських окупантів біля Сіверська, Торецька та Авдіївки. А на лівому березі Херсонської області точилися позиційні бої.

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