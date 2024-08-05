Морпіхи знищили дронами бліндажі окупантів у Херсонській області (відео)

Бійці 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС за допомогою ударних дронів знищили бліндажі російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Літо, Херсонщина, ударні дрони та злагоджена робота бійців 140 ОРБ по бліндажах російського окупанта у складі їхньої лінії оборони. Ми робимо ставку на злагодженість та ефективне використання наших сильних сторін! Тиха пильність, швидкі дії!", - йдеться в дописі під відео.