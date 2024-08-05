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Морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (видео)

Херсонская область , Понедельник 05 августа 2024 21:40
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Морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (видео) Иллюстративное фото: морпехи уничтожили дронами блиндажи оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС с помощью ударных дронов уничтожили блиндажи российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Лето, Херсонская область, ударные дроны и слаженная работа бойцов 140 ОРБ по блиндажам российского оккупанта в составе их линии обороны. Мы делаем ставку на слаженность и эффективное использование наших сильных сторон! Тихая бдительность, быстрые действия!", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 4 августа, украинские воины ликвидировали еще 1180 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили 6 танков, 31 боевую бронированную машину, 69 артсистем, 24 дрона и другую технику врага.

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