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Морпіхи знищили БМД та гаубицю "Мста-Б" росіян

Фото: українські морпіхи знищили БМД та гаубицю "Мста-Б" росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морські піхотинці продовжують нищити російських окупантів, "мінусуючи" живу силу та техніку ворога. За добу вдалося знищити БМД та гаубицю "Мста-Б" ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 35-ту окрему бригаду морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

Так, минулої доби, 22 липня, морські піхотинці з 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського знищили 2 окупантів, бойову машину десанту та причіпну гаубицю "Мста-Б".

Втрати РФ в Україні

Минулого тижня, з 17 по 23 липня, українські військові ліквідували 4280 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 25 ракет і 138 дронів. Зокрема, за даними на ранок, 23 липня, ЗСУ ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241960 одиниць живої сили.

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