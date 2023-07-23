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Морпехи уничтожили БМД и гаубицу "Мста-Б" россиян

Фото: украинские морпехи уничтожили БМД и гаубицу "Мста-Б" россиян (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морские пехотинцы продолжают уничтожать российских оккупантов, "минусуя" живую силу и технику врага. Через сутки удалось уничтожить БМД и гаубицу "Мста-Б" врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35-ю отдельную бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Так, за прошедшие сутки, 22 июля, морские пехотинцы из 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили 2 оккупантов, боевую машину десанта и прицепную гаубицу "Мста-Б".

Потери РФ в Украине

За прошедшую неделю, с 17 по 23 июля, украинские военные ликвидировали 4280 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 25 ракет и 138 дронов. В частности, по даннім на утро, 23 июля, ВСУ ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.

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Война в Украине