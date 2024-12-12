Морпіхи відбили "м'ясний штурм" десанту РФ у Курській області (відео)

Як розповіли у бригаді, росіяни намагались штурмувати їх позиції в районі населеного пункту Зелений Шлях.

В результаті невдалого штурму у росіян було знищено три одиниці БМД ворога та утилізовано інженерну машину розмінування. Окрім цього під час спроби наступу росіяни втратили 14 десантників, ще 25 загарбників отримали поранення та виведені зі строю.

Бої у Курській області

З кінця літа цього року у Курській області триває операція українських військ. За цей час бійці ЗСУ мали успішні результати - вони захопили в полон сотні російських окупантів.