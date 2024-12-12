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Морпехи отбили "мясной штурм" десанта РФ в Курской области (видео)

Иллюстративное фото: морпехи показали видео, как отбили штурм россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский десант попытался контратаковать в Курской области, что в России. Их штурм отбили бойцы бригады морской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Как рассказали в бригаде, россияне пытались штурмовать их позиции в районе населенного пункта Зеленый Путь.

В результате неудачного штурма у россиян было уничтожено три единицы БМД врага и утилизировано инженерную машину разминирования. Кроме этого во время попытки наступления россияне потеряли 14 десантников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.

Бои в Курской области

С конца лета этого года в Курской области продолжается операция украинских войск. За это время бойцы ВСУ имели успешные результаты - они захватили в плен сотни российских оккупантов.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас главная задача Курской операции - нанести врагу максимальные потери.

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