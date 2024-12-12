Морпехи отбили "мясной штурм" десанта РФ в Курской области (видео)

Как рассказали в бригаде, россияне пытались штурмовать их позиции в районе населенного пункта Зеленый Путь.

В результате неудачного штурма у россиян было уничтожено три единицы БМД врага и утилизировано инженерную машину разминирования. Кроме этого во время попытки наступления россияне потеряли 14 десантников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.

Бои в Курской области

С конца лета этого года в Курской области продолжается операция украинских войск. За это время бойцы ВСУ имели успешные результаты - они захватили в плен сотни российских оккупантов.