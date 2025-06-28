Морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції прапором України (відео)

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

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