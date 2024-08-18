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Морпіхи 501 окремого батальйону зняли російський триколор у Курській області

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 501-го окремого батальйону морської піхоти.

На опублікованому відео видно, як боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор країни агресора Російської Федерації. Військові уточнили, що події відбуваються у селі Апанасівка Курської області.

"Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка", - йдеться у повідомленні батальйону.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, Збройні сили України почали спецоперацію в Курській області. Уже 15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває 82 населених пункти РФ. Наступного дня він повідомив, що українські воїни просунулися на ще 1-3 км.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ в ході операції в Курській області затрофеїли новітній танк РФ Т-90М.

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