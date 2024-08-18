Морпехи 501-го отдельного батальона сняли российский триколор в Курской области

Украинские воины при выполнении боевых задач сняли триколор РФ в одном из населенных пунктов Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 501 отдельного батальона морской пехоты.

На опубликованном видео видно, как боец залез на столб и через несколько секунд снял флаг страны агрессора Российской Федерации. Военные уточнили, что события происходят в селе Апанасовка Курской области.. "Морская пехота Украины вместе с другими подразделениями Сил Обороны в авангарде выполнения боевых задач в Курской области РФ. Воины 501 отдельного батальона морской пехоты сбрасывают триколорную тряпку в селе Апанасовка", - говорится в сообщении батальона.