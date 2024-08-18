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Морпехи 501-го отдельного батальона сняли российский триколор в Курской области

Воскресенье 18 августа 2024 19:44
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Морпехи 501-го отдельного батальона сняли российский триколор в Курской области Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские воины при выполнении боевых задач сняли триколор РФ в одном из населенных пунктов Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 501 отдельного батальона морской пехоты.

На опубликованном видео видно, как боец залез на столб и через несколько секунд снял флаг страны агрессора Российской Федерации. Военные уточнили, что события происходят в селе Апанасовка Курской области..

"Морская пехота Украины вместе с другими подразделениями Сил Обороны в авангарде выполнения боевых задач в Курской области РФ. Воины 501 отдельного батальона морской пехоты сбрасывают триколорную тряпку в селе Апанасовка", - говорится в сообщении батальона.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, что во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины начали спецоперацию в Курской области. Уже 15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится 82 населенных пункта РФ. На следующий день он сообщил, что украинские воины продвинулись на еще 1-3 км.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ в ходе операции в Курской области затрофеили новейший танк РФ Т-90М.

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