Морпехи ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них офицер и прапорщик

"В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшие в плен оккупанты переданы в соответствующие компетентные органы.

"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права", - подчеркнули в ВМС.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки подразделения артиллерии Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую БМП и более 20 человек (ликвидированными и ранеными).