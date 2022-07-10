Морпехи показали, как используют британские броневики Mastiff на фронте (видео)

Украинские защитники используют на фронте бронемашины Mastiff. Морпехи показали британские броневики в действии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Морские пехотинцы показали, как применяют броневики во время выполнения боевых задач.
Защищенная патрульная машина Mastiff является разновидностью MRAP Cougar HE, которая адаптирована к требованиям британской армии.
Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа. Mastiff развивает максимальную скорость до 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.
Напомним, что Украина получила от Великобритании в рамках военной помощи бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound.
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