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Морпехи показали, как используют британские броневики Mastiff на фронте (видео)

Фото: украинские военные используют британские Mastiff (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники используют на фронте бронемашины Mastiff. Морпехи показали британские броневики в действии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Морские пехотинцы показали, как применяют броневики во время выполнения боевых задач.

Защищенная патрульная машина Mastiff является разновидностью MRAP Cougar HE, которая адаптирована к требованиям британской армии.

Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа. Mastiff развивает максимальную скорость до 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Напомним, что Украина получила от Великобритании в рамках военной помощи бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound.

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