Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 21 января по всей Украине будет идти снег, в большинстве регионов ожидаются шквалы. Температура воздуха снизится, местами до -14.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня циклона IDA, а именно его фронтальные системы, продолжат перемещаться по территории Украины. Из-за чего в большинстве областей ожидают порывы ветра, а также осадки, но не большие.
Так, сегодня температура воздуха начнет снижаться, в Карпатах морозы до -14. В течение дня - облачно, по всей стране будет идти небольшой снег, лишь в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных регионах, а днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
В столице, сегодня в течение суток будет идти снег. Температура воздуха днем будет составлять 0 -2 градусов, а ночью -3 -5.
Напомним, синоптики прогнозируют в Украине новое похолодание и назвали дату.