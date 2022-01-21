Морози посиляться та сніг по всій країні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 21 січня по всій Україні йтиме сніг, в більшості регіонів очікуються шквали. Температура повітря знизиться, місцями до -14.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні циклону IDA, а саме його фронтальні системи, продовжать переміщуватися територією України. Через що у більшості областей очікують пориви вітру, а також опади, але не великі.
Так, від сьогодні температура повітря почне знижуватися, у Карпатах морози до -14. Протягом дня - хмарно, по всій країні йтиме невеликий сніг, лише у південних областях вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та східних регіонах, а вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
У столиці, сьогодні протягом доби йтиме сніг. Температура повітря вдень складатиме 0 -2 градусів, а вночі -3 -5.
Нагадаємо, синоптики прогнозують в Україні нове похолодання та назвали дату.