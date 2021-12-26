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Морозы ударят до -13, а местами снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 26 декабря на юге и востоке Украины ожидается снег, а местами - с дождем. Морозы усилятся, ночью синоптики прогнозируют до -14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в южных и восточных областях - облачно. Днем ожидается значительный снег и мокрый снег, который местами будет сопровождаться дождем.

На остальной территории - переменная облачность. Без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в некоторых центральных областях снег. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:

  • в западных областях днем -3 -8, ночью -9 -14 градусов;
  • на севере страны днем -4 -7 градусов, ночью -11 -13;
  • в восточных областях от -6 до +1 днем, а ночью -5 -10 градусов;
  • на юге страны от -1 до +2, а ночью 0 -3 градуса;
  • в центральных областях днем -3 -6 градусов, а ночью -5 -8.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.

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ГидрометцентрПогода в Украине