Морозы ударят до -13, а местами снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в южных и восточных областях - облачно. Днем ожидается значительный снег и мокрый снег, который местами будет сопровождаться дождем.

На остальной территории - переменная облачность. Без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в некоторых центральных областях снег. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:

в западных областях днем -3 -8, ночью -9 -14 градусов;

на севере страны днем -4 -7 градусов, ночью -11 -13;

в восточных областях от -6 до +1 днем, а ночью -5 -10 градусов;

на юге страны от -1 до +2, а ночью 0 -3 градуса;

в центральных областях днем -3 -6 градусов, а ночью -5 -8.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.