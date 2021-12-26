Морозы ударят до -13, а местами снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 26 декабря на юге и востоке Украины ожидается снег, а местами - с дождем. Морозы усилятся, ночью синоптики прогнозируют до -14.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в южных и восточных областях - облачно. Днем ожидается значительный снег и мокрый снег, который местами будет сопровождаться дождем.
На остальной территории - переменная облачность. Без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в некоторых центральных областях снег. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:
Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.